Алексей Текслер: за несчастные случаи на воде ответственность понесут чиновники на местах

Автор: КР от Сегодня, 12:03 Категория: Общество

С начала летнего сезона на водоёмах Челябинской области утонули 12 детей. Как подчеркнул глава региона Алексей Текслер, сложившаяся ситуация – недопустимая.

– Двенадцать погибших детей – это шокирующая цифра и настоящая трагедия. Мы получаем эту информацию как вести с фронта, – заявил руководитель области. – Это значит, что сложившаяся система себя не оправдывает, её пора менять. И если прежние методы профилактики не работают, нужно искать нестандартные и новые решения. Чиновники на уровне области и муниципалитетов будут нести персональную ответственность за гибель детей.

Подавляющее большинство трагических случаев с гибелью несовершеннолетних произошло на водоёмах, не предназначенных для купания. В связи с этим Алексей Текслер поручил увеличить число рейдов и патрулирований мест, где, несмотря на запрещающие аншлаги, люди продолжают купаться.

Текслер поручил привлечь к работе волонтёров, а также достучаться до жителей области через СМИ и социальные сети, чтобы объяснить, к чему может привести их беспечность.

В ближайшее время на предмет безопасности проверят основные базы отдыха, а сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам станут чаще обследовать водные объекты.

– Запретить людям отдыхать на водоёмах невозможно, нужно создать им безопасные условия, то есть увеличить количество организованных пляжей, – заявил Алексей Текслер.

В Кыштымском городском округе сотрудники полиции и управления гражданской защиты проводят совместные рейды на пляжах. В первую очередь внимание уделяется профилактической работе с населением. Также одна из задач рейдов – предотвращение распития алкогольной продукции и выявление детей, находящихся у водоёмов без присмотра.

Во всех дошкольных, школьных учреждениях образования, лагерях дневного и загородного пребывания пройдёт инструктаж под роспись в специальном журнале о мерах безопасности на воде.

Кыштымская госавтоинспекция, начиная с этой пятницы, усилит контроль за соблюдением Правил дорожного движения на прилегающей к водоёмам территории. Наряды ГИБДД будут приближены к местам отдыха граждан. При возникновении на то оснований, будет проведена проверка прибывающего и выезжающего автотранспорта.

Напомним, в Кыштыме в прошлую субботу на пляже в районе улицы Фабричной в городском пруду погиб восьмилетний ребёнок. Мать в этом время распивала спиртное со своими приятелями.