Алексей Текслер объявил о новом кадровом назначении

Автор: КР от Сегодня, 12:10 Категория: Политика

Фото со страницы Алексея Текслера в Instagram

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении на пост первого заместителя главы региона Ирины Гехт.

Она будет курировать весь социальный блок работы правительства области.

– Очевидно, что в этой сфере нужны новые решения, изменения к лучшему, причём везде, в больших и малых городах, на селе, – написал Текслер на своей странице в Instagram. – Теперь Ирина Альфредовна будет курировать образование, культуру, медицину, спорт, социальную работу.

На этом посту Ирина Гехт сменит Евгения Редина. Алексей Леонидович поблагодарил его за работу и пожелал успехов.

С 2014 года Гехт представляла регион в Совете Федерации.