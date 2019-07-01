Алексей Текслер объявил о новом кадровом назначении Автор: КР от Сегодня, 12:10 Категория: Политика 0 Фото со страницы Алексея Текслера в Instagram Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении на пост первого заместителя главы региона Ирины Гехт. Она будет курировать весь социальный блок работы правительства области. – Очевидно, что в этой сфере нужны новые решения, изменения к лучшему, причём везде, в больших и малых городах, на селе, – написал Текслер на своей странице в Instagram. – Теперь Ирина Альфредовна будет курировать образование, культуру, медицину, спорт, социальную работу. На этом посту Ирина Гехт сменит Евгения Редина. Алексей Леонидович поблагодарил его за работу и пожелал успехов. С 2014 года Гехт представляла регион в Совете Федерации. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить