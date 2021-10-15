В Кыштыме пьяный водитель налетел на земляной вал

Вчера, 13:50 Категория: ГИБДД информирует

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16 октября в 2 часа ночи у дома №236 по улице Калинина водитель 1996 года рождения, житель Кыштыма, управляя автомобилем “Хонда Цивик” в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на препятствие в виде земляного вала.





В результате ДТП водитель и его 19-летний пассажир получили телесные повреждениятравмы и были госпитализированы в горбольницу. Как установлено сотрудниками ДПС, водитель автомобиля лишён права управления транспортными средствами и привлечён к уголовной

ответственности по статье 264.1 УК РФ.





Материал по факту ДТП направлен в отдел дознания кыштымской полиции для принятия решения о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом виде. Санкция статьи - штраф от

200 000 до 300 000 рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 2 лет.