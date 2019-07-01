Кыштым снова посетил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер

Автор: КР от Вчера, 13:15 Категория: Общество

Сегодня, 3 июля, глава региона Алексей Текслер по пути в Каслинский район заехал в Кыштым.

В нашем городе он проверил, как исполняется его поручение по завершению строительства крытой ледовой арены на 270 зрительских мест.

Напомним, в свой первый визит в Кыштым в мае этого года Алексей Текслер распорядился выделить из областного бюджета почти 97 миллионов рублей на окончание этой работы. Сейчас коробка катка разобрана, чтобы в дальнейшем уложить там искусственный лёд.

Уже в декабре кыштымские хоккеисты смогут тренироваться и участвовать в соревнованиях на новом катке в нашем городе.



– Вы думали, что я приеду только на открытие, но нет. Лично проверяю все поручения, которые были даны ранее, – сказал Алексей Леонидович. – До Нового года объект должен быть сдан.

Также был затронута тема реставрации усадьбы Демидовых. Вопрос о дальнейшем использовании исторического памятника был вынесен на голосование в социальных сетях. Большинство жителей Кыштыма сделали выбор в пользу размещения в Белом доме музея.

Правительство Челябинской области и Министерство культуры России начали работу по поиску вариантов для реконструкции уникального объекта.

Напомним, что на восстановление Белого дома необходимо порядка 300 миллионов рублей.