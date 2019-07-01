В Кыштыме утонул восьмилетний мальчик

Автор: КР от Вчера, 21:53 Категория: Происшествия

Трагедия произошла сегодня в седьмом часу вечера, на территории детского пляжа.

Как сообщили сайту «Кыштымского рабочего» в пожарной части №38, компания отдыхала и распивала спиртные напитки на пляже. Поэтому 8-летний мальчик купался без присмотра. Многодетная мама на некоторое время потеряла своего сына из вида. Обнаружила женщина его в воде. Когда ребенка вытащили на берег, он был без дыхания.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. Данная семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.