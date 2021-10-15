В ковидной базе Кыштыма развёрнуты дополнительные койки

Вчера, 15:32 Категория: Медицина

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Приказом министерства здравоохранения Челябинской области в ковидной базе Кыштыма, под которую вот уже второй год приспособлено инфекционное отделение Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева, развёрнуты дополнительные койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Если раньше ковидная база, где проходят лечение не только кыштымцы, но и жители Верхнего Уфалея и Нязепетровска, была рассчитана на 45 койко-мест, то теперь – на 59. И на сегодняшний день все они заняты. Из 59 пациентов 27 – жители нашего города.

Между тем, вакцинация от ковида продолжается. Как сказал сегодня сайту «КР» главный врач Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева Игорь Усков, в минувшие выходные в ТК «Радуга» прививку сделали 191 человек, ещё 43 человека обратились для прохождения вакцинации в приёмное отделение.