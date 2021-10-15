Нацелились на «Медную лигу КВН»

Вчера, 16:16 Категория: Общество

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В минувшую субботу, 16 октября, в актовом зале средней школы № 2 много смеялись, шутили и «разбирали по косточкам» выступления известных команд КВН. А всё благодаря тому, что кыштымские старшеклассники стали учениками необычной школы – школы КВН.

Уникальный социальный проект «Медная лига КВН» реализуется Русской медной компанией на территориях её присутствия. Кыштым стал пятым по счёту городом, куда приехали опытные игроки КВН и поделились со школьниками своими знаниями, энергией и хорошим настроением. «Школу КВН» прошли ученики из второй, десятой и тринадцатой школ.

Наставниками для начинающих весёлых и находчивых стали опытные игроки КВН – Александр Пуртов, Виктор Пронин и Роман Казанцев. Они рассказали ученикам, что такое КВН, как написать актуальную и смешную шутку и даже как правильно подобрать музыкальное оформление для команды. Каждый ученик получил подарок с символикой РМК – ежедневник и ручку. Подарки пришлись как нельзя кстати – увлечённые юноши и девушки тут же записывали наставления КВНщиков и другую важную информацию.

– КВН стал частью моей жизни лет 15 назад, – сказал во время небольшого перерыва один из наставников, КВНщик Виктор Пронин. – Все мои знакомые – это игроки КВИН, моя основная работа также связана с клубом весёлых и находчивых, даже моя девушка – КВНщица, в конце концов! (улыбается). Всё, что сейчас меня окружает, мне дал КВН. Если говорить о качествах, он научил меня критически мыслить, держать себя на публике, уметь говорить.



В ноябре пройдут отборочные игры среди юниор-команд «Медной лиги КВН». Лучшие команды представят свои города и районы уже в отборочном этапе «Медной лиги».

– В «Школе КВН» мы показываем инструменты, рассказываем, как придумывать шутки, чтобы они были смешными, уместными, яркими, – сказал сайту «КР» Александр Пуртов. – На наших мастер-классах школьники будут состязаться в импровизациях, придумывать шутки и разыгрывать их. На самом деле, игра КВН – это не так просто, даже у студентов не сразу всё получается. Что касается школьников, многие из них начинают шутить на такие темы, о которых не принято говорить вслух, это из разряда 18+. Наша задача – как раз объяснить им, где так шутить можно, а где нельзя.