Алексей Текслер завёл аккаунты в популярных российских социальных сетях Автор: КР от Сегодня, 16:10 Категория: Политика 0 Напомним, вскоре после назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области в марте 2019 года Алексей Текслер создал аккаунт в Instagram. Сейчас на него подписаны более 100 тысяч человек. Теперь же Алексею Текслеру можно написать в российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». – Читая ваши комментарии, понимаю – чиновники на местах спускают наболевшие вопросы на тормозах. Заматывают, волокитят принятие даже самых простых решений. Что тут говорить, если поставить лавочку в парке просят губернатора. Получается, мэр не знает потребности жителей города. Или просто закрывает на всё глаза, – гласит его первое сообщение в этих соцсетях. Кроме того, Алексей Текслер поставил задачу перед всеми главами территорий ускорить реагирование на обращения граждан, в том числе в соцсетях. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить