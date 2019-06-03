Алексей Текслер завёл аккаунты в популярных российских социальных сетях

Автор: КР от Сегодня, 16:10 Категория: Политика

Напомним, вскоре после назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области в марте 2019 года Алексей Текслер создал аккаунт в Instagram. Сейчас на него подписаны более 100 тысяч человек.

Теперь же Алексею Текслеру можно написать в российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках».



– Читая ваши комментарии, понимаю – чиновники на местах спускают наболевшие вопросы на тормозах. Заматывают, волокитят принятие даже самых простых решений. Что тут говорить, если поставить лавочку в парке просят губернатора. Получается, мэр не знает потребности жителей города. Или просто закрывает на всё глаза, – гласит его первое сообщение в этих соцсетях.

Кроме того, Алексей Текслер поставил задачу перед всеми главами территорий ускорить реагирование на обращения граждан, в том числе в соцсетях.