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Алексей Текслер поручил внедрить независимый контроль качества дорог

Автор: КР от 27-05-2019, 12:20 Категория: Общество

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Глава региона Алексей Текслер инспектирует ремонт автомобильных дорог, который проводится по госпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 годы» и нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

 

Первой точкой контроля стал участок Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева.


– Сколько дорога простоит, как она будет функционировать, будет ли формироваться колея, насколько будет безопасным движение на этом участке – всё это ключевые факторы, – отметил Алексей Леонидович. – Считаю, нужно привлечь общественность, журналистов, чтобы замеры проходили публично.


Кроме того, Текслер ознакомился с проектом ремонта дороги Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского района. Здесь планируется привести в порядок дорожное покрытие, установить новые дорожные знаки и ограждение.

 

В этом году в Челябинской области основной упор будет сделан на ремонте региональных и сельских дорог.


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