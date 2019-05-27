Алексей Текслер поручил внедрить независимый контроль качества дорог Автор: КР от 27-05-2019, 12:20 Категория: Общество 0 Глава региона Алексей Текслер инспектирует ремонт автомобильных дорог, который проводится по госпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 годы» и нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первой точкой контроля стал участок Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева. – Сколько дорога простоит, как она будет функционировать, будет ли формироваться колея, насколько будет безопасным движение на этом участке – всё это ключевые факторы, – отметил Алексей Леонидович. – Считаю, нужно привлечь общественность, журналистов, чтобы замеры проходили публично. Кроме того, Текслер ознакомился с проектом ремонта дороги Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского района. Здесь планируется привести в порядок дорожное покрытие, установить новые дорожные знаки и ограждение. В этом году в Челябинской области основной упор будет сделан на ремонте региональных и сельских дорог. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить