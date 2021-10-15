Кыштымские школьники собирают робота за пять минут

Вчера, 14:46 Категория: Образование

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На базе центра детско-юношеского технического творчества реализуется проект благотворительного фонда «Милосердие 74» под названием «Школа юных мехатроников и робототехников». Проектом охвачено 48 человек – это воспитанники центров помощи детям из Кыштыма, Карабаша и Каслей.

Занятиям в ЦДЮТТ предшествовала экскурсия на Кыштымский элетромеханический завод. Затем участники проекта отправились в центр технического творчества.

На базе центра проводятся модульные курсы, где можно попробовать себя в профессии, освоить сборку базовых узлов и программирование основных функций робота. Озёрский технический колледж провёл экскурсии в лабораторию мехатроники и промышленной робототехники. Дети увидели много интересного: как из робототехнического конструктора собрать действующую модель автоматизированного конвейера, как спроектировать пылесос или даже протез руки, как собрать аналог японского робота Mitsubishi, не уступающий оригиналу функционально, но значительно более привлекательный по цене. Но самое главное, ребята теперь точно знают, куда обращаться, если решат стать настоящими «повелителями» автоматизации производственного процесса.

– Мне очень понравился этот проект, я научилась собирать и программировать роботов, вместе с подругой Катей мы создали робота «Ева-3». Он может ходить вперёд, назад, делать повороты, озвучивать ноты. Свою жизнь я не хочу связать с информационными технологиями, но это, безусловно, мне пригодится. Хотелось бы, чтобы основы робототехники изучались в школе, – сказала сайту «КР» воспитанница кыштымского центра помощи детям «Горизонт» Виктория Захарова.

Школьники также научились создавать робота-пятиминутку, он быстро собирается и выполняет простейшие команды.

– Самое сложное – подбирать детали, это самая кропотливая работа. Но думаю, что этому может научиться каждый, если проявит терпение, – поясняет ещё одна участница проекта Екатерина Наумова.

Фишка проекта – тематическая выставка «Кыштым в космосе», посвящённая 60-летию первого полёта человека в космос и вкладу кыштымцев в освоение космического пространства. Жители нашего города работали на Байконуре, участвовали в разработке «Бурана», учились в техникуме и играли в волейбол с Ю. А. Гагариным, выпускали на заводах космическую продукцию. Об этом и многом другом рассказала участником проекта краевед Ольга Сонина.

Такой масштабный проект поможет детям не только определиться с будущей профессией, но и узнать историю родного края, проникнуться трудовыми подвигами земляков, полюбить свой родной край и гордиться его достижениями.