Сразу четверо кыштымских спортсменов стали победителями первенства Челябинской области по карате

Вчера, 15:07 Категория: Спорт

347

0

16 октября в Челябинске состоялось первенство Челябинской области среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17, 18-20 лет.



Соревнования стали отборочными на первенство России, которое будет проходить в Санкт-Петербурге с третьего по пятое декабря этого года.

По традиции, наш город на соревнованиях представляли воспитанники спортивной школы единоборств «Инхело». Из четырёх спортсменов каждый завоевал золотую медаль!

На первенстве области не оказалось равных Елизавете Самоенко, Савелию

Чуличкову, Павлу Костину и Ивану Суровцеву. Весь наш «золотой спортивный квартет» представит Челябинскую область на первенстве России.

Отметим, все четверо тренируются у старшего тренера «Инхело» Оксаны Владимировны Суровцевой.