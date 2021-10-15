Мотоциклисту, разбившемуся на Косом мосту, ампутировали стопу

Вчера, 13:43 Категория: Происшествия

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Как уже сообщалось на сайте “КР”, 17 октября в 13 часов на автодороге Миасс-Кыштым-Карабаш, в районе Косого моста, мотоциклист 1984 года рождения, житель Свердловской области, не выбрал безопасную скорость при повороте вправо. В результате он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем “Volkswagen Tiguan” под управлением жителя города Озёрска 1974 года рождения. Мотоциклист был доставлен в Кыштымскую городскую больницу бригадой скорой помощи.

У пострадавшего диагностирован перелом бедра. Кроме того, ему пришлось ампутировать стопу правой ноги. В настоящее время решается вопрос о транспортировке его в Екатеринбург, где он продолжит лечение и реабилитацию.

По данным кыштымской полиции, пострадавший ехал на мощном мотоцикле марки “BMW” на территории Кыштымского городского округа вместе с другими байкерами. Сейчас правоохранительные органы проверяют законность такого мотопробега.