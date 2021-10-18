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Заключённые ИК-10 изготовят армейские кровати

Вчера, 09:04 Категория: Общество
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ГУФСИН России по Челябинской области выиграла электронный аукцион на поставку кроватей армейских. Заключение дополнительных контрактов даёт возможность создать новые рабочие места для осуждённых в исправительных учреждениях.


По информации пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области, в ИК-10, расположенной в Кыштыме, ведётся работа по внедрению новых видов продукции и поиску заказов: освоено производство мебели из ЛДСП, в том числе на металлокаркасе. Сегодня осуждённые могут изготавливать любую мебель.


В ближайшее время им предстоит изготовить армейские кровати для нужд центра хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления Министерства внутренних дел РФ по Воронежской области.

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Теги: ИК-10 колония Кыштым Воронежская область кровать армейская мебель

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