В первый день переписи населения более сотни кыштымцев уже заполнили анкеты на портале госуслуг

Вчера, 11:38 Категория: Общество

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Со вчерашнего дня, 18 октября, стартовала Всероссийская перепись населения.

В первый же день 106 жителей Кыштымского городского округа самостоятельно переписались на портале госуслуг. Об этом сайту «КР» сказала уполномоченный по вопросам переписи в нашем округе Ольга Леонидова.

Переписчики начали поквартирный обход респондентов. Однако, как показали предварительные социологические опросы население, большинство людей предпочитают самостоятельно ответить на вопросы анкеты на госуслугах.

Напомним, наряду с переписчиками и порталом госуслуг, в МФЦ Кыштыма (ул. Республики, 10) находятся волонтёры, которые готовы помочь всем желающим зарегистрироваться на госуслугах и принять участие в важном социологическом исследовании.