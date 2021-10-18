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В первый день переписи населения более сотни кыштымцев уже заполнили анкеты на портале госуслуг

Вчера, 11:38 Категория: Общество
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Со вчерашнего дня, 18 октября, стартовала Всероссийская перепись населения.

 

В первый же день 106 жителей Кыштымского городского округа самостоятельно переписались на портале госуслуг. Об этом сайту «КР» сказала уполномоченный по вопросам переписи в нашем округе Ольга Леонидова.

 

Переписчики начали поквартирный обход респондентов. Однако, как показали предварительные социологические опросы население, большинство людей предпочитают самостоятельно ответить на вопросы анкеты на госуслугах.

 

Напомним, наряду с переписчиками и порталом госуслуг, в МФЦ Кыштыма (ул. Республики, 10) находятся волонтёры, которые готовы помочь всем желающим зарегистрироваться на госуслугах и принять участие в важном социологическом исследовании.

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Теги: Россия перепись населения госуслуги Кыштым

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