В Челябинской области появятся передвижные автоклубы

Автор: КР от Вчера, 16:37 Категория: Общество

Алексей Текслер в режиме видеоконференции принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

Благодаря нацпроектам для сельских территорий Челябинской области приобретут два передвижных автоклуба. В Магнитогорске и Кыштыме появятся филиалы «Территории бизнеса». Это площадки для развития предпринимательства, где все виды поддержки можно получить по принципу одного окна.

Также больше внимания будет уделяться ремонту и строительству дорог, благоустройству.

Кроме того, в этом году в регионе построят шесть новых детских садов, а также создадут около 1300 мест в уже действующих дошкольных учреждениях.

Как отметил Алексей Текслер по итогам заседания, в настоящее время осуществляется еженедельный мониторинг, исполнители несут персональную ответственность.