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В Кыштыме задержан подозреваемый в хранении наркотиков

Вчера, 14:33 Категория: Происшествия
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Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Кыштымский» в лесном массиве на территории Кыштымского округа задержан ранее неоднократно судимый местный житель 1987 года рождения. В ходе досмотра у него изъят свёрток с синтетическим наркотическим веществом общей массой 1,9 грамма. Мужчина пояснил, что приобрёл и хранил наркотик для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Теги: Кыштым полиция наркотики задержание

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