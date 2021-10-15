В Кыштыме задержан подозреваемый в хранении наркотиков

Вчера, 14:33 Категория: Происшествия

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Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Кыштымский» в лесном массиве на территории Кыштымского округа задержан ранее неоднократно судимый местный житель 1987 года рождения. В ходе досмотра у него изъят свёрток с синтетическим наркотическим веществом общей массой 1,9 грамма. Мужчина пояснил, что приобрёл и хранил наркотик для личного потребления.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.