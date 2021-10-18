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Кыштымские борцы завоевали почти два десятка медалей различного достоинства

Вчера, 14:47 Категория: Спорт
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В минувшее воскресенье, 17 октября, команда «Warriors Zone Fight Club» физкультурно-спортивного комплекса Кыштыма приняла участие в открытом кубке «Буревестника» по спортивной борьбе грэпплинг.

 

В Челябинск съехались участники со всей области ,также были спортсмены из Омской федерации грэпплинга и из Казахстана. Кыштым традиционно представляли борцы клуба ФСК «Warriors Zone Fight Club».

 

Наши ребята завоевали восемь золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей. Кыштымских борцов тренируют Сергей Урушев и Азамат Болотоков. Особая благодарность родителям юных спортсменов за моральную и материальную поддержку.

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Теги: Челябинск Кыштым грэпплинг ФСК

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