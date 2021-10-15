В Кыштыме, как и во всей стране, впервые отметили День отца

Вчера, 16:27 Категория: Спорт

449

0

По указу президента Владимира Путина каждое третье воскресенье октября отныне наша страна отмечает День отца.

В Кыштыме в честь нового праздника 17 октября состоялось спортивное мероприятие «За знаком ГТО – вместе с папой».

Кыштымские семьи приняли активное участие. На стадионе физкультурно-спортивного комплекса собрались 96 жителей города – детей и их родителей. Среди участников был 41 папа, 37 сыновей и 18 дочек. В итоге получилась 41семейная команда. Возраст самых маленьких – шесть лет.

В программе было шесть испытаний: челночный бег 3х10 метров, наклон вперёд из положения стоя, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, поднимание туловища из положения лежа, метание мяча в цель.

Победители и призёры определялись по наибольшей сумме очков, набранных в видах тестовых испытаний в соответствии со 100-очковыми таблицами оценки результатов (по трём видам). В зачёт шёл результат папы и одного ребёнка.

Победителями стала семья Бондарчук – папа Игорь и семилетний сын Кирилл с результатом 409 очков.

– Мы шли на соревнования просто поучаствовать. Не думали, что будут призовые места. Просто хотели выполнить нормативы ГТО и решили выложиться по максимуму, – говорит Игорь Бондарчук. – И победа для нас стала неожиданностью.

Игорь по профессии менеджер по продажам, раньше серьёзно занимался футболом, сейчас играет для поддержания спортивной формы. Сын Кирилл учится в первом классе средней школы № 13 и мечтает в дальнейшем стать футболистом.

На втором месте – семья Мухаматдиновых – 400 очков, 3 место – у семьи Трифоновых – 386 очков.

Победители и призёры награждены грамотами, медалями и памятными сувенирами. Все дети получили памятные сувениры (значки, магниты с логотипом ГТО).

По итогам спортивного праздника были рассмотрены результаты, показанные участниками, на присвоение знака ГТО.