В Челябинской области подведены итоги программы переселения из аварийного жилья

Автор: КР от Сегодня, 10:06 Категория: ЖКХ

Фонд содействия реформированию ЖКХ утвердил отчёт Челябинской области о реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Это означает, что в регионе программа по данному периоду официально завершилась. При этом Южный Урал отчитался одним из первых в РФ, выполнив свои обязательства в полном объёме.

Согласно федеральной программе, до 1 сентября этого года в Челябинской области расселено 649 домов общей площадью 188,8 тысячи квадратных метров. Именно столько жилого фонда было признано до 1 января 2012 ветхоаварийным. В результате более 12 тысяч южноуральцев улучшили свои жилищные условия. На реализацию программы с 2013 по 2017 годы выделено более шести миллиардов рублей, в том числе 2,68 миллиарда предоставлено Фондом содействия реформированию ЖКХ и три с половиной – областным бюджетом.

– Руководство фонда содействия реформированию ЖКХ высоко оценило проделанную нами работу. Несмотря на окончание программы, мы продолжаем переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым уже после 1 января 2012 года. В настоящее время в регионе насчитывается 880 таких домов, – отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В Кыштымском городском округе программа переселения граждан из аварийных домов, которым этот статус был присвоен до 2012 года, также завершена. В общей сложности новые квартиры предоставлены 188 семьям. Для некоторых из них были специально возведены новые многоэтажные дома на улицах Каолиновой и Ленина.