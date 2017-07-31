Борис Дубровский и Сергей Степашин обсудили программу переселения граждан из аварийного жилья

Автор: КР от 31-07-2017, 12:41 Категория: Политика

В правительстве Челябинской области состоялось совещание по завершению программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. В нём принимал участие председатель наблюдательного совета федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Губернатор Борис Дубровский отметил, что регион активно сотрудничает с Фондом. Благодаря его финансовой поддержке расселены десятки тысяч квадратных метров аварийного жилья, и новоселье смогли отпраздновать тысячи южноуральских семей. На реализацию программы с 2013 по 2017 годы выделены 6,23 миллиарда рублей, в том числе 2,68 миллиарда рублей предоставлены Фондом и 3,55 миллиарда рублей – областным бюджетом.

По оценке Сергея Степашина, Челябинская область входит в пятёрку успешных регионов по реализации программы переселения граждан. До 1 сентября 2017 года все южноуральцы – участники программы – в установленном законодательством порядке получат ключи от новых квартир. К середине июля в 29 муниципальных образованиях области переселение завершено. В 13 муниципальных образованиях готовятся отметить новоселье свыше одной тысячи человек. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, по принципу «заезжай и живи».

По словам губернатора, регион большие надежды возлагает на продолжение реализации программы, так как ежегодно количество аварийных домов растёт. В этом году Челябинская область самостоятельно продолжила переселение без федерального финансирования, поскольку соответствующие документы ещё не утверждены на федеральном уровне.

В Кыштымском округе с 2010 по 2017 годы переселено 173 семьи из 24 многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2010 и 2012 годов. До конца третьего квартала этого года планируется переселение ещё 29 семей, что позволит завершить реализацию региональной программы. Для этого в Кыштыме на улице Челюскинцев построен новый дом.

После 1 января 2012 года были признаны непригодными для проживания 14 домов в районах Коноплянки и КАТО. Их расселение начнётся после утверждения региональным правительством программы переселения граждан из ветхого жилья, но не ранее 2018 года.