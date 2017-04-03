Челябинская область занимает третье место в УрФО по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Автор: КР от Вчера, 17:43 Категория: Экономика и бизнес

Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских в ходе видеоконференции. В совещании принял участие председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Степашин. С докладом выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Южный Урал занимает третье место по исполнению программы в УрФО. На сегодня она реализована на 89,9 процента. Сергей Степашин отметил, что УрФО – лучший округ в России по переселению граждан из аварийного жилья, и у него нет опасений, что программа переселения в Челябинской области будет исполнена.

– Зная губернатора Бориса Дубровского и видя проделанную работу строительным комплексом региона, проблем здесь не будет, – выразил уверенность Степашин.

Борис Дубровский доложил, что за весь период реализации программы из аварийного фонда расселяется более 12 тысяч человек. На сегодня более 10 тысяч человек уже улучшили свои жилищные условия. Только в 2016 году в рамках программы построено 16 многоквартирных домов. По словам губернатора, остаток аварийного жилья, расселение которого запланировано в 2017 году, составляет 31,5 тысячи квадратных метров. Кроме Челябинска, работа ведётся еще в 13 муниципальных образованиях.

– Комплекс мер по ликвидации аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, будет реализован в полном объёме в установленные сроки, до 1 сентября 2017 года, – резюмировал Борис Дубровский.

В Кыштыме также сокращается аварийный жилфонд. С 2010 по 2017 годы переселено 173 семьи из 24 многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2010 и 2012 годов. До конца третьего квартала этого года планируется переселение ещё 29 семей из ветхого жилья, что позволит завершить реализацию региональной программы «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области».

Сейчас для переселенцев строится новый дом на улице Челюскинцев. Кроме того, после 1 января 2012 года были признаны непригодными для проживания 14 домов в районах Коноплянки и КАТО. Их расселение начнётся после утверждения правительством Челябинской области новой программы переселения граждан из ветхого жилья, но не ранее 2018 года.