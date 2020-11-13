ЕДДС Кыштыма рассказала, какие улицы в ближайшие дни останутся без света

Вчера, 12:40 Категория: ЖКХ

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Отключение электроснабжения с 16 по 19 ноября:

Сегодня, 16 ноября, с 9 до 17 часов в связи с ремонтными работами в ТП-12 будет отключено электроснабжение на ул. Кирова, с № 9 по № 78; Комарова, с № 5 по № 58; Швейкина, с № 71 по № 126; Республики, с № 79 по № 92; А.Романова, с № 1 по № 54.

Завтра и послезавтра с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры от ТП-16 будет отключено электроснабжение на ул. Аношкина, с № 53 по № 91; Репина, с № 1 по № 47; К.Клсолапова, с № 1 по № 41; Солонцовая, с № 1 по № 8; 40 лет Октября, с № 1 по № 10; Пролетарская, с № 2 по № 54; Грибоедова, с № 1 по № 17; Швейников, с № 1 по № 4; в автошколе.

А в четверг, 19 ноября, с 8 до 17 часов в связи с правкой опор будет отключено электроснабжение на ул. Крестьянская, с № 11 по № 64; Ю.Ичевой, с № 5 по № 43; Елисеева, № 15, с № 88 по № 90; пер. Крестьянский, с № 2 по № 15.