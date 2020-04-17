График отключения электроснабжения в Кыштыме на следующей неделе

Вчера, 16:47 Категория: Общество

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20, 21 апреля, с 9 до 16 часов, в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 будет отключено электроснабжение на улицах 9-е Января, с № 7 по № 24; Гузынина, с № 54 по № 85; Р. Люксембург, с № 1 по № 25; Пушкина, с № 1 по № 16; Комарова, с № 1 по № 8.

22 апреля, с 9 до 16 часов, в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 будет отключено электроснабжение на улицах Калинина, с № 34 по № 91; Восточная, с № 1 по № 19; Красной Звезды, с № 1 по № 26; пер. Восточный, с № 2,3,5.

23 апреля, с 9 до 16 часов, в связи с заменой опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 будет отключено электроснабжение на улицах Калинина, с № 6 по № 43; Крестьянская, с № 1 по № 22; пер. Крестьянский, с № 1 по № 11.

27 апреля, с 9 до 16 часов, в связи с заменой опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 будет отключено электроснабжение на улицах Гузынина, № 25; Республики, с № 39 по № 84; Швейкина, с № 32 по № 72; пер. Республики, пер. Володарского.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.