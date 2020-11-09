В Кыштыме в ближайшие четыре дня некоторые частные и многоквартирные дома останутся без света

Вчера, 09:59 Категория: ЖКХ

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Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждает об отключении электроснабжения в Кыштымском городском округе с 9 по 12 ноября.

Сегодня, 9 ноября, в связи с монтажом провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 с утра и до 17 часов отключено электроснабжение на ул. Толстого и ул. Островского.

Завтра, 10 ноября, с 9 до 17 часов в связи с опиловкой деревьев будет отключено электроснабжение на ул. Дальняя, в пос. Косой мост; СНТ «Сугомак», «Мичуринец», «Лесовод», «Дальняя Дача», «Дружба», «Уралец», «Энергетик», «Деханов пруд», на кордоне «Казгалы», в СЛШ им. Ю.А. Гагарина. А с 14 до 17 часов в связи с установкой опор под КТП будет отключено электроснабжение в пос. Тайгинка на ул. Мира, с № 1 по 18; Тайгинская, Строителей, Горная, Увильдинская, Жданова, пер. Поселковый.

Завтра же с 9 до 17 часов в связи с монтажом провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 будет отключено электроснабжение на ул. Мичурина, с № 22 по № 75; Спартака, с № 4 по № 42. А с 8 часов утра и до 17 часов в связи с правкой опор будет отключено электроснабжение на ул. Крестьянская, с № 11 по 64; Ю.Ичевой, с № 5 по № 43; Елисеева, № 15, с № 88 по № 90; пер. Крестьянский, с № 2 по № 15.

В среду, 11 ноября, с 9 до 17 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ от ТП-82 будет отключено электроснабжение на ул. Советская, с № 34 по № 95.

12 ноября с 9 до 17 часов в связи с опиловкой деревьев на ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 и ТП-16 будет отключено электроснабжение на ул. Солонцовая, с № 7 по № 31; Калинина, с № 198 по № 279; Аношкина, с № 10 по № 76.