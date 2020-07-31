График плановых отключений электроснабжения в Кыштыме на следующей неделе

Вчера, 12:00 Категория: ЖКХ

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3 августа с 9 до 17 часов в связи с техническим присоединением жилого дома от ТП-12 будет отключено электроснабжение по ул. Кирова, с № 9 по № 78; Комарова, с № 5 по № 58; Швейкина, с № 71 по № 126; Республики, с № 79 по № 92; Аркадия Романова, с № 1 по № 54.

3 августа с 9 до 17 часов в связи с техническим присоединением жилого дома к ТП-119 будет отключено электроснабжение по ул. Челюскинцев, с № 33 по № 50, № 54, 56,56а,58,60,62,64; Ленина, № 59,59а,59б; Каслинская, с № 10 по № 26.

4 августа с 9 до 17 часов в связи с монтажом СИП на ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 будет отключено электроснабжение по ул. Кирова, с № 75 по № 122; Урицкого, с № 22 по № 71.

5 августа с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры на ВЛ 6 кВ будет отключено электроснабжение по ул. Сугомакская, с № 51 по № 106; М.-Сибиряка, с № 81 по № 123; Театральная, с № 11 по № 16; Освобождения Урала, с № 17 по № 30; 2-я Сугомакская, с № 1 по № 12; Западная, с № 1 по № 3.

6 августа с 13 до 15 часов в связи с демонтажем опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 будет отключено электроснабжение по ул. Ленина, с № 30 по № 53; Челюскинцев, № 41а, 42; в детском саду № 23.