ЕДДС Кыштыма информирует об отключении электроснабжения с 6 по 8 мая

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6 мая с 9 до 17 часов в связи с правкой опоры будет отключено электроснабжение на улицах Парамонова; Коммунаров; Маяковского, с № 6 по № 20.

6 мая с 9 до 16 часов в связи с заменой опоры будет отключено электроснабжение на улицах В. Сергеевой, с № 1 по № 39; Карабашская, с № 1 по № 4; М.-Сибиряка, с № 1 по 33; Гастелло, с № 1 по 18.

7 мая с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры будет отключено электроснабжение по улицам Комсомольская, с № 17 по № 58; Чкалова, с № 3 по № 34; Торфяная, с № 1 по № 9.

8 мая с 9 до 16 часов в связи с заменой опоры будет отключено электроснабжение по улицам Куйбышева, с № 22 по № 99.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.