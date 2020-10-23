В Кыштымском округе на этой неделе пройдут плановые отключения электроснабжения

Вчера, 12:13 Категория: ЖКХ

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Завтра, 27 октября, с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры от ТП-16 будет отключено электроснабжение на улицах Аношкина, с № 53 по № 91; Репина, с № 1 по № 47; К.Косолапова, с № 1 по № 41; Солонцовая, с № 1 по № 8; 40 лет Октября, с № 1 по № 10; Пролетарская, с № 2 по № 54; Грибоедова, с № 1 по № 17; Швейников, с № 1 по № 4; в автошколе.

28-29 октября с 9 до 17 часов в связи с монтажом провода СИП от ТП-16 будет отключено электроснабжение на ул. Репина, с № 1 по № 47; К.Косолапова, с № 1 по № 41; Грибоедова, с № 1 по № 17.

В пятницу, 30 октября, с 9 до 17 часов в связи с технологическим присоединением жилого дома к ТП-25 будет отключено электроснабжение на ул. К.Либкнехта, с № 77 по № 150; Механическая, с № 9 по № 14; Калинина, с № 97 по № 147.