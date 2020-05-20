В Кыштыме 25 мая стартует первый этап отключения горячей воды

Вчера, 16:00 Категория: ЖКХ

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Откладывать начало периода капитальных ремонтов и опрессовок в многоквартирных домах до окончания режима самоизоляции невозможно. Иначе появится высокий риск не успеть подготовить тепловые сети к работе в зимних условиях. Обязательные регламентные отключения горячей воды в Кыштымском городском округе, как правило, начинаются с середины мая. Однако в этом году, учитывая понижение температуры воздуха, решено перенести срок на неделю позже.

С понедельника, 25 мая, горячее водоснабжение будет отключено в многоэтажных домах в районе церкви. На участке от дома № 7 на улице Соц. Штурма до дома № 115 на улице Свердлова начнётся капитальный ремонт тепловых сетей. Для улучшения теплоснабжения здесь будет заменён участок магистрального трубопровода. Помимо замены участка сети, устройства лотков и тепловых камер, АО «Челябкоммунэнерго» выполнит выравнивание уклона теплотрассы в соответствии с технологическими нормами и правилами. Согласно графику производства работ с 25 мая под отключение горячего водоснабжения попадут 38 многоквартирных домов:

ул. Калинина, № 160, 162а, 164а, 154;

ул. Крестьянская, № 144, 144а, 147;

ул. Соц. Штурма, № 3а, 3б;

ул. Ленина, № 31а, 29, 25, 22в, 18, 16, 6;

ул. Ю. Ичёвой, № 150, 150а, 175, 177, 179, 181, 183;

ул. Свердлова, № 78, 92, 115, 133, 135, 139;

ул. Горелова, № 2, 3, 4, 5, 8, 9;

ул. Ветеранов, № 1, 5, 10.

Среди социально значимых объектов – детские сады № 5 и № 18, школы № 1 и № 10, банно-прачечный комбинат и Центр помощи детям «Горизонт».

Затем для проведения гидравлических испытаний на центральной котельной с 16 июня отключат горячую воду у всех остальных потребителей в районе Верхнего Кыштыма. Период опрессовки сетей от центральной котельной в связи с капитальным ремонтом магистрального участка теплосети на улицах Соц. Штурма и Свердлова составит более трёх недель и завершится к 10 июля.

Гидравлические испытания – это важный этап подготовки сетей к новому отопительному сезону для исключения рисков аварийных ситуаций в зимний период. Необходим и ремонт оборудования котельных, что тоже требует времени. Вместе с теплоэнергетиками подготовкой жилищного фонда к отопительному сезону занимаются управляющие компании и ТСЖ. За период опрессовок они должны успеть промыть внутридомовое оборудование, провести осмотры систем теплоснабжения и устранить возможные дефекты на сетях.

Основные работы по капремонту теплосетей в округе развернутся в июле и августе.

График с указанием конкретных адресов и перечнем видов работ будет опубликован в ближайшее время. График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей:

Котельные АО «Челябкоммунэнерго»

№ 1 (центральная) – 16 июня – 10 июля

ул. 2-я Южная – 30 июня – 13 июля

ул. Нефтебаза – 21 июля – 3 августа

ул. Мира – 23 июня – 6 июля

ул. Огнеупорная – 13 июля – 26 июля

ул. Щорса – 21 июля – 3 августа

ул. Нязепетровская – 7 июля – 20 июля

ЦГБ – 26 мая – 8 июня

Котельные ООО «ЮжуралспецМВ»:

ул. Гузынина – 1 июня – 14 июня

ул. Боровая – 3 августа – 16 августа

Котельная ООО «ЮжуралспецМС» (Нижний Кыштым) – 6 июля – 19 июля

Котельные ООО «ИРМИ ЖКХ» (район абразивного завода), (район абразивного завода), ООО «Центр» (п. Тайгинка), «Лесное озеро» (п. Увильды), «Дальняя Дача» – июнь.