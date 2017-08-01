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В Кыштыме на следующей неделе в среду восстановят подачу горячей воды в районе двадцатого магазина

Автор: КР от Сегодня, 10:59 Категория: ЖКХ

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На сегодня капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети в этом районе вступает в завершающую фазу. Переврезку трубопровода теплосетей подрядная организация «ВКС-11» выполнит за сутки – с 8 часов 29 августа до 8 часов 30 августа. В этот же период будет реконструирована тепловая камера около дома № 125 на ул. К. Либкнехта.

 

На период переврезки горячее водоснабжение будет приостановлено в 15 многоквартирных домах радиогородка. После  завершения всех работ АО «Челябкоммунэнерго» возобновит подачу горячей воды во всех домах в районе двадцатого магазина. В свою очередь управляющим компаниям отводится время, чтобы в предстоящую среду принять горячую воду и выполнить мероприятия по перезапуску домов.

 

В этом году капитальный ремонт участка тепловой сети в районе двадцатого магазина затянулся. Это было связано с большим объёмом технически сложных работ. Прокладка новой магистрали осложнялась наличием на участке кабелей связи, электро- и водоснабжения, особенностями дорожной инфраструктуры. Кроме того, летом также были проведены работы по замене магистрального трубопровода с увеличением диаметра с 500 миллиметров на 700 в головной камере центральной котельной.

 

Адреса домов и дополнительная информация по проводимым 29-30 августа работам будет опубликована в газете «Кыштымский рабочий» в субботнем номере на девятой странице.

 

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