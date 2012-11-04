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Центральная котельная в Кыштыме вошла в штатный режим работы

Автор: КР от Вчера, 13:09 Категория: ЖКХ

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С 5 июля кыштымский участок АО «Челябкоммунэнерго», завершив регламентные работы по гидравлическим испытаниям магистральных тепловых сетей, возобновил подачу горячей воды основной части потребителей на Верхнем Кыштыме. К сегодняшнему утру центральная котельная вошла в нормативный режим работы.

 

В настоящее время управляющие компании и ТСЖ проводят комплекс мероприятий по приёму горячей воды в жилой фонд, точечно отрабатываются отдельные подъезды и квартиры по заявкам собственников. По данным ЕДДС, зарегистрированы единичные обращения, ситуация находится под контроле.

 

Аварийная бригада «Челябкоммунэнерго» ведёт ремонтные работы участка трубопровода около дома №8 на улице Горелова. В понедельник во время гидравлических испытаний магистральной тепловой сети здесь была выявлена утечка.

 

Куда обращаться при запуске горячего водоснабжения:

  1. В ТСЖ или управляющую компанию, на обслуживании которой находится ваш дом.
  2. В Единую дежурно-диспетчерскую службу: 4-11-12.

 

В районе двадцатого магазина продолжаются работы капитального характера на магистральной теплотрассе. Здесь будет увеличен диаметр трубопровода и установлены новые железобетонные колодцы. На это время без горячего водоснабжения остаются 12 многоквартирных домов.

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ЛОЖ В НАГЛУЮ И КАК СОВЕСТЬ ГДЕ Вчера котельная даже не топилась а вода и то ржавая только 6 появилась
 
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