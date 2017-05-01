В Кыштыме первым без горячей воды на две недели останется микрорайон Нижнего Кыштыма
Автор: КР от Сегодня, 14:14 Категория: ЖКХ
Это связано с мероприятиями по гидравлическим испытаниям магистральных тепловых сетей. Опрессовка сетей и систем отопления многоквартирных домов – обязательный ежегодный этап подготовки к отопительному сезону. В период подготовки к сезонной эксплуатации жилых домов у потребителей будет отсутствовать горячее водоснабжение.
Максимальный срок отключения ГВС для проведения гидравлических испытаний составляет 14 дней. В случае аварийных ситуаций, выявленных при проведении опрессовок, будут организованы ремонтные работы. В таких ситуациях сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы.
Штабом по подготовке к зиме, который возглавляет первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин, утверждён поэтапный график проведения ресурсоснабжающими организациями гидравлических испытаний тепловых сетей.
Первый этап:
– с 22 мая по 2 июня – район Нижнего Кыштыма (ООО «ЮжУралСпецМВ);
– с 16 по 30 мая – посёлок Слюдорудник (АО «Челябкоммунэнерго»);
– с 30 мая по 14 июня – район Южной (АО «Челябкоммунэнерго»).
Второй этап:
– с 1 по 14 июня – Каолиновый (ООО «ЮжУралСпецМВ);
– с 13 по 26 июня – посёлок Тайгинка (ООО «ТЭСиС»);
– с 14 по 28 июня – район Верхнего Кыштыма, потребители центральной котельной (АО «Челябкоммунэнерго»);
– с 27 июня по 10 июля – район Нефтебазы (АО «Челябкоммунэнерго»);
– с 29 июня по 13 июля – машгородок (ООО «ЮжУралСпецМВ);
– вторая половина июня (сроки уточняются) – район абразивного завода (ООО «СТЭП»).
Третий этап:
– с 4 по 18 июля – Дальняя Дача (МУП МПП);
– с 11 по 25 июля – улица Нязепетровская, район огнеупорного завода (АО «Челябкоммунэнерго»);
– с 16 по 30 июля – котельная в районе центральной городской больницы (АО «Челябкоммунэнерго»).
Полный текст постановления о проведении опрессовочных работ будет опубликован в субботнем номере газеты "Кыштымский рабочий".
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