Сугробы в Кыштыме за сутки выросли почти на 12 сантиметров

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Как сообщил сайту «КР» первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин, за минувшие сутки сугробы в Кыштыме выросли почти на 12 сантиметров.



В связи с обильным снегопадом на уборку дорог было выведено четыре единицы техники от муниципального предприятия «Дорсервис» и три единицы транспорта привлечены от частных предпринимателей.



По словам Петра Григорьевича, в семь часов утра ещё не были почищены дороги регионального значения, что привело к затруднению движения автомобилей.



Главное управление МЧС по Челябинской области на сегодня объявило экстренное предупреждение в связи с сильным снегопадом и порывами ветра. Водителей просят быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.



По прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные ожидается облачная погода, температура воздуха составит до плюс двух градусов.