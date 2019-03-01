В Кыштыме продлили экстренное предупреждение из-за сильного снегопада Автор: КР от Вчера, 16:55 Категория: Общество 0 Завтра, 15 марта, в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, на дорогах гололедица, порывы ветра – до 21 метра в секунду. Температура воздуха составит от -4 до -9 градусов. Главное управление МЧС по региону предупреждает, что повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможны аварийное отключение систем жизнеобеспечения, обрыв линий электропередач. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. На трассе М-5 ввели ограничение движения автомобилей из-за снегопада, а столицу Южного Урала сковали десятибальные пробки. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить