» » В Кыштыме продлили экстренное предупреждение из-за сильного снегопада

В Кыштыме продлили экстренное предупреждение из-за сильного снегопада

Автор: КР от Вчера, 16:55 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

Завтра, 15 марта, в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, на дорогах гололедица, порывы ветра – до 21 метра в секунду. Температура воздуха составит от -4 до -9 градусов.

 

Главное управление МЧС по региону предупреждает, что повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможны аварийное отключение систем жизнеобеспечения, обрыв линий электропередач.

 

Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

 

На трассе М-5 ввели ограничение движения автомобилей из-за снегопада, а столицу Южного Урала сковали десятибальные пробки.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter