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В Кыштыме выпало 15 сантиметров снега

Автор: КР от Сегодня, 10:46 Категория: ЖКХ

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Как сообщили сайту «КР» в управлении городской защиты Кыштымского городского округа, за минувшую ночь сугробы выросли на 12-15 сантиметров. В связи с обильным снегопадом на дороги  в ночную смену было выведено четыре единицы техники.

 

Муниципальное предприятие «Дорсервис» работает на дорогах города практически беспрерывно. А в частном секторе к очистке дополнительно привлекается техника предприятий и индивидуальных предпринимателей.

 

Главное управление МЧС по Челябинской области на сегодня объявило экстренное предупреждение в связи с сильными снегопадами и метелями. Водителей просят быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

 

По прогнозу синоптиков, на предстоящие выходные ожидается небольшой снег, температура воздуха не будет опускаться ниже минус 18 градусов.


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