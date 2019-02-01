В Кыштыме выпало 15 сантиметров снега Автор: КР от Сегодня, 10:46 Категория: ЖКХ 0 Как сообщили сайту «КР» в управлении городской защиты Кыштымского городского округа, за минувшую ночь сугробы выросли на 12-15 сантиметров. В связи с обильным снегопадом на дороги в ночную смену было выведено четыре единицы техники. Муниципальное предприятие «Дорсервис» работает на дорогах города практически беспрерывно. А в частном секторе к очистке дополнительно привлекается техника предприятий и индивидуальных предпринимателей. Главное управление МЧС по Челябинской области на сегодня объявило экстренное предупреждение в связи с сильными снегопадами и метелями. Водителей просят быть предельно осторожными и внимательными на дорогах. По прогнозу синоптиков, на предстоящие выходные ожидается небольшой снег, температура воздуха не будет опускаться ниже минус 18 градусов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить