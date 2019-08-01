В Кыштыме ожидаются заморозки и сильный ветер

Автор: КР от Сегодня, 15:15 Категория: Экология

По прогнозам синоптиков регионального гидрометеоцентра, сегодня ночью и завтра утром, 31 августа, в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки, температура воздуха и на поверхности почвы составит до минус двух градусов, порывы ветра – до 20 метров в секунду.

В Кыштыме в предстоящие выходные ожидается небольшой дождь, температура воздуха днём – до плюс десяти градусов.

Главное управление МЧС России по Челябинской области предупреждает, что из-за резких порывов ветра возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Во избежание несчастных случаев рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.