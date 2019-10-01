В Кыштыме ожидаются последние тёплые выходные осени Автор: КР от Сегодня, 13:40 Категория: Экология 0 По прогнозам синоптиков в предстоящие выходные столбики термометров в нашем городе покажут до плюс 11 градусов. В субботу осадков не ожидается, в воскресенье пройдёт небольшой дождь. По информации Челябинского гидрометеоцентра, в отдельных районах области порывы ветра составят до 20 метров в секунду. С ноября прогнозируется похолодание - температура воздуха со знаком минус. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить