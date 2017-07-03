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В выходные Челябинскую область снова заштормит, но будет жарко

Автор: КР от Вчера, 17:30 Категория: Экология

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По данным специалистов челябинского Гидрометеоцентра, в предстоящие выходные Южный Урал вновь накроют дожди и грозы. МЧС по Челябинской области уже объявило штормовое предупреждение на субботу, 22 июля, и рекомендует южноуральцам воздержаться от дальних поездок.

 

Завтра днём температура воздуха превысит плюс 30 градусов. В то же время возможны усиление ветра, дождь, гроза. В воскресенье синоптики также обещают дождливую, но жаркую погоду. Ночные температуры будут держаться на отметке от плюс 13 до плюс 17 градусов, днём – плюс 30.

 

По прогнозам синоптиков, тридцатиградусная жара задержится на Южном Урале ещё на неделю, после чего пойдёт на спад.

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