В выходные Челябинскую область снова заштормит, но будет жарко
Автор: КР от Вчера, 17:30 Категория: Экология
По данным специалистов челябинского Гидрометеоцентра, в предстоящие выходные Южный Урал вновь накроют дожди и грозы. МЧС по Челябинской области уже объявило штормовое предупреждение на субботу, 22 июля, и рекомендует южноуральцам воздержаться от дальних поездок.
Завтра днём температура воздуха превысит плюс 30 градусов. В то же время возможны усиление ветра, дождь, гроза. В воскресенье синоптики также обещают дождливую, но жаркую погоду. Ночные температуры будут держаться на отметке от плюс 13 до плюс 17 градусов, днём – плюс 30.
По прогнозам синоптиков, тридцатиградусная жара задержится на Южном Урале ещё на неделю, после чего пойдёт на спад.
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