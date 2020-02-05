На Южном Урале выделили втрое больше денег на модернизацию коммунальных сетей

Сегодня, 08:00 Категория: ЖКХ

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На ближайшие три года в Челябинской области увеличено финансирование работ по модернизации коммунальных сетей. Запланировано ежегодно по миллиарду рублей – это почти втрое больше, чем выделялось ранее.

В первую очередь областные средства будут направляться на капремонт систем тепло- и водоснабжения.

По поручению президента РФ в Челябинской области проводится государственная регистрация прав собственности на коммунальные сети. Эта процедура в будущем позволит передать объекты коммунальной инфраструктуры в концессию или даст возможность отремонтировать изношенные сети, которые могут стать причиной аварии.

– Износ объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе тепловых сетей, можно назвать одной из основных проблем отрасли ЖКХ. Такие сети могут стать причиной чрезвычайных происшествий. Для устранения аварийных ситуаций в состоянии готовности постоянно поддерживается областной аварийный запас – это передвижные котельные и электростанции, трансформаторные подстанции, водоразборные колонки, электронасосы и другое оборудование. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера этот запас в 2020 году будет обновлен и дополнен, – рассказала начальник управления инженерной инфраструктуры минстроя Челябинской области Людмила Алпатова.