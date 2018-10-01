В Кыштыме на устранение коммунальной аварии уйдёт около двух недель

Автор: КР от Вчера, 10:47 Категория: ЖКХ

У дома № 6 на улице Ленина больше недели назад произошёл порыв подземного водопровода. Это привело к потопу. Водой заливает тротуар и проезжую часть.

– Причиной коммунальной аварии стала ветхость водопроводных сетей, – сообщил сайту «КР» главный инженер кыштымского водоканала Владимир Курчавов. – Администрация округа выделила 60 тысяч рублей на закупку материалов, необходимых для ремонта. На следующей неделе приступим к выполнению работ, они займут не менее трёх дней.

Позже будет определена дата, когда на несколько часов отключат водоснабжение в 13 многоквартирных домах, школе № 1 и детском саду №18.

А пока вода продолжит заливать улицу Ленина. Чтобы этого не происходило, пришлось бы на длительное время отключить от водоснабжения многие социальные объекты. Однако было принято решение не делать этого.