В Кыштыме на устранение коммунальной аварии уйдёт около двух недель Автор: КР от Вчера, 10:47 Категория: ЖКХ 0 У дома № 6 на улице Ленина больше недели назад произошёл порыв подземного водопровода. Это привело к потопу. Водой заливает тротуар и проезжую часть. – Причиной коммунальной аварии стала ветхость водопроводных сетей, – сообщил сайту «КР» главный инженер кыштымского водоканала Владимир Курчавов. – Администрация округа выделила 60 тысяч рублей на закупку материалов, необходимых для ремонта. На следующей неделе приступим к выполнению работ, они займут не менее трёх дней. Позже будет определена дата, когда на несколько часов отключат водоснабжение в 13 многоквартирных домах, школе № 1 и детском саду №18. А пока вода продолжит заливать улицу Ленина. Чтобы этого не происходило, пришлось бы на длительное время отключить от водоснабжения многие социальные объекты. Однако было принято решение не делать этого. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить