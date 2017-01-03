Кыштым начинает подготовку к следующему отопительному сезону

Автор: КР от Сегодня, 14:42 Категория: ЖКХ

Кыштым в числе первых муниципалитетов получит субсидию из областного бюджета, предназначенную для модернизации систем теплоснабжения, а также для своевременной подготовки объектов коммунальной инфраструктуры Челябинской области к отопительному периоду 2017-2018 годов. В наш округ планируется направить 5,6 миллиона рублей.

На проведение первоочередных работ по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры муниципалитетам Южного Урала по решению губернатора Бориса Дубровского в самое ближайшее время будет выделено 48,9 миллиона рублей. Вопрос об их рациональном распределении обсуждался вчера на заседании регионального правительства. В тройку первых получателей субсидии, помимо Кыштыма, вошли Чебаркульский и Верхнеуральский районы.