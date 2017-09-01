Борис Дубровский утвердил программу газификации до 2021 года
Автор: КР от Сегодня, 12:38 Категория: ЖКХ
Она была рассмотрена на заседании правительства Челябинской области под председательством главы региона. Её реализация увеличит протяжённость газовых сетей на Южном Урале более чем на 450 километров, что позволит газифицировать почти 14 тысяч домовладений и квартир. Уровень газификации области, по прогнозам, увеличится до 70,8 процента.
– Целью программы является обеспечение надёжного газоснабжения потребителей и повышение доступности данного вида топлива для населения Челябинской области за счёт строительства газовой инфраструктуры, – подчеркнул заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин.
Борис Дубровский поставил задачу перед министерством строительства и инфраструктуры подготовить все необходимые финансовые документы. В них будет содержаться вся точная информация о средствах, которые потребуются для реализации региональной программы газификации.
В Кыштымском округе до 1 ноября планируется сдать в эксплуатацию газопровод к котельной № 7 в районе Кыштымского ГОКа. По поручению губернатора на окончание его строительства из областного бюджета в этом году Кыштымскому городскому округу была выделена дотация в два миллиона рублей. Ещё 2,7 миллиона рублей направлено из внебюджетных источников.
Газопровод протяжённостью 3,66 километра в перспективе позволит газифицировать около 600 домов частного сектора и обеспечит природным топливом предприятия «Драгцветмет», абразивный завод «Пушкарёв» и котельную «Русского кварца».