В Кыштыме запустили пилотный проект в сфере ЖКХ

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал интеллектуальную систему для подачи онлайн заявки на услуги ЖКХ с помощью специального мобильного приложения.

Оно позволяет в режиме реального времени отслеживать статус выполнения обращений, оценивать качество предоставленных услуг и получать обратную связь от ответственных лиц.

Система создана челябинским радиозаводом «Полёт». Пилотный проект по её внедрению стартовал в Кыштымском городском округе.

– Система функционирует в круглосуточном режиме и может объединять сразу несколько онлайн сервисов, позволяющих местным жителям подавать заявки на уборку территорий, ремонт коммуникаций, устранение аварий и иных чрезвычайных ситуаций. Также пользователи в режиме реального времени смогут увидеть информацию о загруженности служб ЖКХ и выбрать лучший момент для подачи обращений, – говорится в пресс-релизе компании.

Задача пилотного проекта – сделать взаимодействие коммунальных служб и горожан простым и удобным.

Подробности – в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».