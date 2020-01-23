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В Кыштыме запустили пилотный проект в сфере ЖКХ

Сегодня, 11:56 Категория: ЖКХ
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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал интеллектуальную систему для подачи онлайн заявки на услуги ЖКХ с помощью специального мобильного приложения.

 

Оно позволяет в режиме реального времени отслеживать статус выполнения обращений, оценивать качество предоставленных услуг и получать обратную связь от ответственных лиц.

 

Система создана челябинским радиозаводом «Полёт». Пилотный проект по её внедрению стартовал в Кыштымском городском округе.

 

– Система функционирует в круглосуточном режиме и может объединять сразу несколько онлайн сервисов, позволяющих местным жителям подавать заявки на уборку территорий, ремонт коммуникаций, устранение аварий и иных чрезвычайных ситуаций. Также пользователи в режиме реального времени смогут увидеть информацию о загруженности служб ЖКХ и выбрать лучший момент для подачи обращений, – говорится в пресс-релизе компании.

Задача пилотного проекта – сделать взаимодействие коммунальных служб и горожан простым и удобным.

 

Подробности – в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».

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Теги: Кыштым пилотный проект ЖКХ Активный гражданин

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