В Кыштыме туристический маршрут возьмут под видеонаблюдение

Автор: КР от Сегодня, 11:49 Категория: Общество

В Кыштымском городском округе будет создана комплексная система онлайн мониторинга общественной безопасности. Под видеонаблюдение возьмут сразу несколько объектов в нашем городе, которые пользуются популярностью у горожан.

Из федерального, областного и местного бюджетов на это выделили восемь миллионов 968 тысяч 220 рублей 67 копеек.

Систему видеонаблюдения смонтируют вдоль улиц Освобождения Урала, Садовая и Ленина. Камеры появятся по туристическому маршруту – Народный дом, набережная, парк имени А. С. Пушкина, усадьбу Демидовых и до храма Рождества Христова.

Всего установят 44 видеокамеры. Не менее шести из них – с модулем видеоаналитики, то есть возможностью распознавать автомобильные номера. Не менее десяти камер будут иметь модуль распознавания лиц.

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, в ближайшее время решится, куда будут поступать все изображения с видеокамер.

В ходе электронного аукциона определился и подрядчик – ООО «Нейронек». Согласно документации контракта, срок выполнения монтажа видеокамер заканчивается 5 декабря.

В ходе аукциона сумма выполнения работ была сокращена до 7 миллионов 443 тысяч рублей.