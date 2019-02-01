Большинство жителей Кыштыма используют экстренный вызов 112 не по назначению Автор: КР от Сегодня, 13:55 Категория: Общество 0 С начала этого года в Кыштыме полностью введена в работу система экстренного вызова 112. До этого она действовала в тестовом режиме. Эта система предназначена только для сообщений жителей на случай чрезвычайных ситуаций. Однако сейчас из 100 звонков, в среднем поступающих за сутки, только девять касаются случаев, требующих оказания оперативной помощи. В основном кыштымцы звонят, чтобы поинтересоваться температурой воздуха на улице, узнать об отмене занятий в школах и другую справочную информацию. Первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин на сегодняшнем оперативном совещании в администрации напомнил, что для этих целей предназначен телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 4-11-12. Там готовы в любое время готовы принять жалобы и ответить на все вопросы, касающиеся сфер жизнедеятельности нашего округа. Оборудование системы экстренного вызова по номеру 112 для оперативной передачи информации установлено в Единой дежурно-диспетчерской службе, пожарной части № 38, кыштымском поисково-спасательном отряде и центральной городской больнице. Время ожидания ответа оператора составляет не более восьми секунд, оповещение экстренных служб о чрезвычайных ситуациях занимает не более одной минуты. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить