Большинство жителей Кыштыма используют экстренный вызов 112 не по назначению

Автор: КР от Сегодня, 13:55 Категория: Общество

С начала этого года в Кыштыме полностью введена в работу система экстренного вызова 112. До этого она действовала в тестовом режиме. Эта система предназначена только для сообщений жителей на случай чрезвычайных ситуаций. Однако сейчас из 100 звонков, в среднем поступающих за сутки, только девять касаются случаев, требующих оказания оперативной помощи. В основном кыштымцы звонят, чтобы поинтересоваться температурой воздуха на улице, узнать об отмене занятий в школах и другую справочную информацию.

Первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин на сегодняшнем оперативном совещании в администрации напомнил, что для этих целей предназначен телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 4-11-12. Там готовы в любое время готовы принять жалобы и ответить на все вопросы, касающиеся сфер жизнедеятельности нашего округа.

Оборудование системы экстренного вызова по номеру 112 для оперативной передачи информации установлено в Единой дежурно-диспетчерской службе, пожарной части № 38, кыштымском поисково-спасательном отряде и центральной городской больнице.

Время ожидания ответа оператора составляет не более восьми секунд, оповещение экстренных служб о чрезвычайных ситуациях занимает не более одной минуты.