В Кыштыме лесную зону взяли под круглосуточное видеонаблюдение Автор: КР от Вчера, 11:44 Категория: Общество 0 В Кыштымском городском округе прошла презентация системы видеонаблюдения за лесами. Две видеокамеры, установленные на одном из подъёмников горнолыжной трассы на горе Егоза и на водонапорной башне Кыштымводоканала на улице Челюскинцев, будут работать в круглосуточном режиме. Площадь охвата составит 60 тысяч гектаров. В первую очередь установка видеокамер позволит оперативно обнаруживать лесные пожары и фиксировать незаконные действия граждан в лесу. Изображение с них поступает в режиме онлайн на компьютер оператора в специально оборудованный кабинет в офисе ООО «Кыштымский лес». Как сообщает пресс-служба Главного управления лесами Челябинской области, опыт кыштымского предприятия будет рекомендован другим арендаторам лесов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить