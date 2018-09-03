В Кыштыме лесную зону взяли под круглосуточное видеонаблюдение

Автор: КР от Вчера, 11:44 Категория: Общество

В Кыштымском городском округе прошла презентация системы видеонаблюдения за лесами. Две видеокамеры, установленные на одном из подъёмников горнолыжной трассы на горе Егоза и на водонапорной башне Кыштымводоканала на улице Челюскинцев, будут работать в круглосуточном режиме.

Площадь охвата составит 60 тысяч гектаров. В первую очередь установка видеокамер позволит оперативно обнаруживать лесные пожары и фиксировать незаконные действия граждан в лесу. Изображение с них поступает в режиме онлайн на компьютер оператора в специально оборудованный кабинет в офисе ООО «Кыштымский лес».

Как сообщает пресс-служба Главного управления лесами Челябинской области, опыт кыштымского предприятия будет рекомендован другим арендаторам лесов.