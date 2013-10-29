16 ноября начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Юрьевич Добрецкий ответит на вопросы жителей нашего города. Звоните в редакцию газеты «Кыштымский рабочий» с 17 до 18 часов по телефону 4-00-49. Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В почтовых отделениях Кыштыма с очередями борются с помощью видеокамер

В почтовых отделениях Кыштыма с очередями борются с помощью видеокамер

Автор: КР от Сегодня, 10:12 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Первые IP-камеры установлены в почтовых офисах нашего города. За всем, что там происходит, следит руководство управления Федеральной почтовой службы Челябинской области в режиме онлайн.

 

– Система видеонаблюдения позволяет отслеживать уровень потока клиентов и помогает оперативно корректировать работу отделений,  – сказала сайту «КР» главный специалист по корпоративным коммуникациям этого управления Светлана Замятина.

 

 

Когда в период пиковых нагрузок образуются очереди из трёх-четырёх человек, к работе привлекаются дополнительные сотрудники, в том числе и начальники отделений.

 

Помимо Кыштыма, подобными камерами оснастили почтовые офисы в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Озёрске. В пилотном проекте по внедрению систем видеонаблюдения участвуют также Екатеринбург, Тюмень и Ямал.

 

 

Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 29.10.2013
  • Статус: Пользователь offline
  • 177 комментариев
  • 0 публикаций
Когда в период пиковых нагрузок образуются очереди из трёх-четырёх человек, к работе привлекаются дополнительные сотрудники, в том числе и начальники отделений.
Ох уж эти сказочники со своими сказками...
Отделили бы лучше собственно почтовые дела от приема платежей.
 
  • Не нравится
  • +6
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter