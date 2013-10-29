В почтовых отделениях Кыштыма с очередями борются с помощью видеокамер

Городская афиша

18 ноября

В физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева, 60 состоится зональный этап всероссийских соревнований "КЭС-БАСКЕТ" среди юношей и девушек.

Начало в 10 часов.

17 ноября

В спортзале физкультурно-спортивного комплекса на улице Малышева, 60 пройдёт Кубок Челябинской области среди женских команд по баскетболу. Соревнования продлятся до 19 ноября.

Начало в 16 часов.

22 ноября

В центральной городской библиотеке имени Б.Е. Швейкина состоится встреча клуба "Абажур". Темой встречи станет творчество В. Горохова, С. Даниловой и М. Маликовой.

Начало в 13 часов.

15 ноября

В Центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина состоится встреча женского клуба "Магия". Её темой станет поэзия Дмитрия Одиноких.

Начало в 17 часов.

14 ноября

В ДК металлургов состоится городской фестиваль Дружбы народов среди школ округа.

Начало в 14 часов.

23 ноября

В ДК "Победа" состоится праздничный концерт, посвящённый Дню матери.

Начало в 18 часов. Цена билета 100 рублей.