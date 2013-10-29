В почтовых отделениях Кыштыма с очередями борются с помощью видеокамер
Автор: КР от Сегодня, 10:12 Категория: Общество
Первые IP-камеры установлены в почтовых офисах нашего города. За всем, что там происходит, следит руководство управления Федеральной почтовой службы Челябинской области в режиме онлайн.
– Система видеонаблюдения позволяет отслеживать уровень потока клиентов и помогает оперативно корректировать работу отделений, – сказала сайту «КР» главный специалист по корпоративным коммуникациям этого управления Светлана Замятина.
Когда в период пиковых нагрузок образуются очереди из трёх-четырёх человек, к работе привлекаются дополнительные сотрудники, в том числе и начальники отделений.
Помимо Кыштыма, подобными камерами оснастили почтовые офисы в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Озёрске. В пилотном проекте по внедрению систем видеонаблюдения участвуют также Екатеринбург, Тюмень и Ямал.