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Жители Кыштыма могут пожаловаться на некачественную уборку снега во дворах

Вчера, 13:39 Категория: ЖКХ
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Как сообщается на сайте Государственной жилищной инспекции Челябинской области, с сегодняшнего дня жители региона, и в частности Кыштымского городского округа, могут обратиться на горячую линию по фактам некачественной уборки дворовых территорий от снега.

 

Однако в Госжилинспекции сразу же уточняют, что в первую очередь стоит позвонить в управляющую компанию, которая непосредственно отвечает за уборку дворов. Кроме того, звонок следует сделать и в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 8 (351-51) 4-11-12.

 

В случае бездействия кыштымцы могут оставить обращение на горячей линии Госжилинспекции: 8 (351-51) 4-47-06.

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Теги: Кыштым уборка снега Госжилинспекция Челябинской области Управляющие компании ЕДДС

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