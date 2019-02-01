Управляющие компании Кыштыма накажут за нависшие сосульки Автор: КР от Вчера, 16:35 Категория: Общество 0 Госжилинспекция Челябинской области призывает южноуральцев делиться фотографиями нависших сосулек и грозится серьёзными штрафными санкциями в отношении управляющих компаний, допустивших их образование. Несвоевременное проведение работ по очистке придомовых территорий и кровель многоквартирных домов от снега, наледи и сосулек отнесено к грубым нарушениям лицензионных требований, предъявляемых управляющим компаниям. – Жители Кыштыма также могут направлять фотографии нависших на крышах сосулек на почтовый ящик ugzhi@mail.ru, – сказал сайту «КР» начальник кыштымского отдела Государственной жилищной инспекции Альберт Мирасов. – Снимки будут размещены на сайте ведомства. В письме необходимо указать адрес, где была сделана фотография, обслуживающую дом управляющую компанию и способ обратной связи. Как заверяют в региональной Госжилинспекции, по каждому отдельно выявленному случаю пройдёт проверка. Фотографии сосульки будут направляться в управляющие компании. Если они оперативно не уберут наледь, на место выйдет инспектор Госжилинспекции, который уже документально зафиксирует нарушение. Штрафные санкции для управляющих компаний могут достигать до 300 тысяч рублей. А в случаях повторного нарушения в течение одного года любая из них и вовсе может лишиться лицензии. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить