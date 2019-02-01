Управляющие компании Кыштыма накажут за нависшие сосульки

Автор: КР от Вчера, 16:35 Категория: Общество

Госжилинспекция Челябинской области призывает южноуральцев делиться фотографиями нависших сосулек и грозится серьёзными штрафными санкциями в отношении управляющих компаний, допустивших их образование.

Несвоевременное проведение работ по очистке придомовых территорий и кровель многоквартирных домов от снега, наледи и сосулек отнесено к грубым нарушениям лицензионных требований, предъявляемых управляющим компаниям.

– Жители Кыштыма также могут направлять фотографии нависших на крышах сосулек на почтовый ящик ugzhi@mail.ru, – сказал сайту «КР» начальник кыштымского отдела Государственной жилищной инспекции Альберт Мирасов. – Снимки будут размещены на сайте ведомства. В письме необходимо указать адрес, где была сделана фотография, обслуживающую дом управляющую компанию и способ обратной связи.

Как заверяют в региональной Госжилинспекции, по каждому отдельно выявленному случаю пройдёт проверка. Фотографии сосульки будут направляться в управляющие компании. Если они оперативно не уберут наледь, на место выйдет инспектор Госжилинспекции, который уже документально зафиксирует нарушение.

Штрафные санкции для управляющих компаний могут достигать до 300 тысяч рублей. А в случаях повторного нарушения в течение одного года любая из них и вовсе может лишиться лицензии.