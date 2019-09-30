В Челябинской области Госжилинспекция открыла горячую линию по вопросам отопления

Автор: КР от Вчера, 18:25 Категория: ЖКХ

Жители Челябинской области могут оставить заявку в случае отсутствия тепла в домах. По вопросам подключения отопления в Кыштыме, Верхнем Уфалее, Нязепетровске, Касли, Снежинске, Озёрске, Карабаше звонки принимаются по телефону: 8 (35151) 4-47-06.



В Челябинске, Копейске, Коркино, Еманжелинске, Еткульском, Красноармейском, Сосновском, Аргаяшском, Кунашакском, Октябрьском районах можно звонить по номеру: 8 (351) 727-78-03.



Для жителей Магнитогорска, Верхнеуральска, Агаповского, Нагайбакского, Кизильского районов работает горячая линия: 8 (3519) 31-82-44.



В Златоусте, Миассе, Кусе, Сатке, Бакале, Чебаркуле звонки принимаются по телефону: 8 (3513) 65-50-43.



При проблемах с отоплением в Троицке, Южноуральске, Карталах, Пласте, в Брединском, Чесменском, Варненском, Увельском районах можно обращаться по номеру: 8 (35163) 2-72-01.



В Аше, Симе, Миньяре, Катав-Ивановске, Усть-Катаве, Юрюзане, Трёхгорном обращения принимают по телефону: 8 (35159) 9-95-20.