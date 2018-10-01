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В Кыштыме управляющие компании меняют старые двери и кровлю в многоквартирных домах только благодаря Госжилинспекции

Автор: КР от Сегодня, 15:58 Категория: ЖКХ

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Улица Дёмина, 11

 

В кыштымский отдел Главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области обратился один из жителей квартиры на первом этаже на улице Дёмина, 11. Он пожаловался, что на фундаменте появились глубокие трещины и отлетела штукатурка.

 

Улица Дёмина, 11 

 

Инспекторы этот факт зафиксировали на фото и выписали управляющей компании «Комфорт», обслуживающей двухэтажку, предписание. Спустя три месяца они вышли на внеплановую проверку – все замечания к тому моменту уже были устранены.

 

Улица Мира, 15а в Тайгинке до предписания Госжилинспекции

 

Улица Мира, 15а в Тайгинке после предписания Госжилинспекции 

 

В конце сентября работники кыштымской жилищной инспекции побывали в посёлке Тайгинка по просьбе жильцов трёхэтажного дома на улице Мира, 15а. Там протекала крыша над одной из квартир. Не прошло и двух недель после визита проверяющих, как компания «УЖХ» отремонтировала кровлю.

 

Улица Набережная, 7 в посёлке Увильды до предписания Госжилинспекции

 

Улица Набережная, 7 в посёлке Увильды после предписания Госжилинспекции

 

А управляющая компания «Три Кита», по предписанию Госжилинспекции заменила две сломанные входные двери в подъездах дома № 7 на улице Набережной в посёлке Увильды на новые.

 

Улица Ленина, 6

 

Сейчас на контроле в Главном управлении Государственной жилищной инспекции Челябинской области – ремонт балкона одной из квартир на улице Ленина, 6 в Кыштыме. Инспекторы убедились, что бетонный слой балконной плиты частично разрушен, на нём, а также между балконом и стеной дома появились трещины. Кроме того, наблюдается частичное провисание балконной плиты.

 

Улица Ленина, 6

 

В отношении товарищества собственников жилья «Домашний» оформлен протокол по статье 7.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений» и выдано предписание.

 

Обратиться в кыштымский отдел жилищной инспекции можно по телефону 8 (351-51) 4-47-06, по электронной почте gzhi.cyshtym@yandex.ru или лично – улица Калинина, 201.

 

 


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