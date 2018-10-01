В Кыштыме управляющие компании меняют старые двери и кровлю в многоквартирных домах только благодаря Госжилинспекции Автор: КР от Сегодня, 15:58 Категория: ЖКХ 0 Улица Дёмина, 11 В кыштымский отдел Главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области обратился один из жителей квартиры на первом этаже на улице Дёмина, 11. Он пожаловался, что на фундаменте появились глубокие трещины и отлетела штукатурка. Улица Дёмина, 11 Инспекторы этот факт зафиксировали на фото и выписали управляющей компании «Комфорт», обслуживающей двухэтажку, предписание. Спустя три месяца они вышли на внеплановую проверку – все замечания к тому моменту уже были устранены. Улица Мира, 15а в Тайгинке до предписания Госжилинспекции Улица Мира, 15а в Тайгинке после предписания Госжилинспекции В конце сентября работники кыштымской жилищной инспекции побывали в посёлке Тайгинка по просьбе жильцов трёхэтажного дома на улице Мира, 15а. Там протекала крыша над одной из квартир. Не прошло и двух недель после визита проверяющих, как компания «УЖХ» отремонтировала кровлю. Улица Набережная, 7 в посёлке Увильды до предписания Госжилинспекции Улица Набережная, 7 в посёлке Увильды после предписания Госжилинспекции А управляющая компания «Три Кита», по предписанию Госжилинспекции заменила две сломанные входные двери в подъездах дома № 7 на улице Набережной в посёлке Увильды на новые. Улица Ленина, 6 Сейчас на контроле в Главном управлении Государственной жилищной инспекции Челябинской области – ремонт балкона одной из квартир на улице Ленина, 6 в Кыштыме. Инспекторы убедились, что бетонный слой балконной плиты частично разрушен, на нём, а также между балконом и стеной дома появились трещины. Кроме того, наблюдается частичное провисание балконной плиты. Улица Ленина, 6 В отношении товарищества собственников жилья «Домашний» оформлен протокол по статье 7.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений» и выдано предписание. Обратиться в кыштымский отдел жилищной инспекции можно по телефону 8 (351-51) 4-47-06, по электронной почте gzhi.cyshtym@yandex.ru или лично – улица Калинина, 201. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить